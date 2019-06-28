Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BAT Aktie 909525 / GB0002875804

34.44
CHF
-0.49
CHF
-1.40 %
28.06.2019
SWX
BAT Neutral

BAT
47.01 CHF 0.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3250 auf 4500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Dynamik im Geschäft mit den neuen Produktkategorien untermauerten zwar den jüngsten Kursanstieg, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwochabend. Die aktuellen Markterwartungen verlangten aber bereits einen starken Geschäftsverlauf./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Goldman Sachs Group Inc.
45.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
47.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

