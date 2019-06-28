BAT Aktie 909525 / GB0002875804
34.44CHF
-0.49CHF
-1.40 %
28.06.2019
SWX
11.09.2025 08:02:03
BAT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3250 auf 4500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Dynamik im Geschäft mit den neuen Produktkategorien untermauerten zwar den jüngsten Kursanstieg, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwochabend. Die aktuellen Markterwartungen verlangten aber bereits einen starken Geschäftsverlauf./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
