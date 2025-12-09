Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BAT Aktie 909525 / GB0002875804

44.94
CHF
-0.66
CHF
-1.45 %
09:07:16
BRXC
09.12.2025 13:02:13

BAT Underperform

BAT
44.94 CHF -1.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht von 3400 auf 3600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Mittelfristig gebe es weiterhin Risiken hinsichtlich der Profitabilität des Tabakkonzerns, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42.17 £ 		Abst. Kursziel*:
-14.63%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
42.61 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.51%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

13:02 BAT Underperform RBC Capital Markets
12:52 BAT Overweight Barclays Capital
09:43 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:30 BAT Underperform RBC Capital Markets
09:29 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
