BAT 44.94 CHF -1.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht von 3400 auf 3600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Mittelfristig gebe es weiterhin Risiken hinsichtlich der Profitabilität des Tabakkonzerns, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.