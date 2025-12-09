BAT 44.94 CHF -1.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Der Tabakkonzern sei auf Kurs, was die Ziele für 2025 betrifft, schrieb Gaurav Jain am Dienstag. Als Belastung sieht er jedoch den Ausblick auf das kommende Jahr./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT



