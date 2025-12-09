BAT Aktie 909525 / GB0002875804
44.94CHF
-0.66CHF
-1.45 %
09:07:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 09:30:13
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3400 Pence auf "Underperform" belassen. Dieser belege eine gute Entwicklung der Produktserie Velo Plus, schrieb James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Umsatzwachstum des Segments Neue Produkte des Tabakkonzerns habe sich im zweiten Halbjahr beschleunigt./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
41.71 £
|
Abst. Kursziel*:
-18.48%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.03%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
10:18
|British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (AWP)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
08.12.25
|BAT Aktie News: BAT gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|BAT Aktie News: BAT am Mittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|44.94
|-1.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:43
|
UBS AG
Apple Neutral
|10:27
|
RBC Capital Markets
Unilever Underperform
|10:27
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|10:05
|
Barclays Capital
Rio Tinto Overweight
|09:52
|
DZ BANK
Jungheinrich Kaufen
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
BAT Neutral
|09:42
|
Bernstein Research
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform