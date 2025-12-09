Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’970 -0.1%  SPI 17’830 0.0%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’136 0.4%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 5’722 -0.1%  Gold 4’205 0.4%  Bitcoin 72’734 -0.5%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 62.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Helvetia Baloise46664220Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
DroneShield-Aktie zieht an: Deutet die aktuelle Entwicklung auf eine Bodenbildung hin?
Stellantis-Aktie gfibt nach: Stellantis und Bolt mit Kooperation bei fahrerloser Mobilität in Europa
Eni-Aktie etwas fester: Gasfund im Kutei-Becken
BMW-Aktie gibt nach: BMW plant Vorstandwechsel - Milan Nedeljkovic folgt auf Oliver Zipse
Alphabet-Aktie höher: EU-Kommission startet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
Suche...
Plus500 Depot

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

44.94
CHF
-0.66
CHF
-1.45 %
09:07:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 09:30:13

BAT Underperform

BAT
44.94 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3400 Pence auf "Underperform" belassen. Dieser belege eine gute Entwicklung der Produktserie Velo Plus, schrieb James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Umsatzwachstum des Segments Neue Produkte des Tabakkonzerns habe sich im zweiten Halbjahr beschleunigt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
41.71 £ 		Abst. Kursziel*:
-18.48%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
41.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.03%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:43 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:30 BAT Underperform RBC Capital Markets
09:29 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen