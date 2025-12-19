Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’117 -0.2%  SPI 18’035 -0.1%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’235 0.2%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’745 0.1%  Gold 4’328 -0.1%  Bitcoin 69’939 3.0%  Dollar 0.7952 0.1%  Öl 59.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alphabet A29798540Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Kurssprung bei BioNTech-Aktie bleibt aus: CureVac-Deal überzeugt Anleger offenbar nicht
Nestlé-Aktie schwächer: Konzern trennt sich ab 2026 von seinem Wassergeschäft
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick: Neuer HENSOLDT-Auftrag und Analystenlob für Rheinmetall
Suche...
Medienbericht 19.12.2025 11:34:36

Nestlé-Aktie schwächer: Konzern trennt sich ab 2026 von seinem Wassergeschäft

Nestlé-Aktie schwächer: Konzern trennt sich ab 2026 von seinem Wassergeschäft

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will laut einem Bericht des italienischen "Corriere della Sera" vom Freitag bereits Anfang des neuen Jahres mit dem Verkauf seiner Wassersparte beginnen.

Verschiedene Private Equity-Gesellschaften hätten Interesse an einer Übernahme in die Sparte bekundet, die mit rund 5 Milliarden Euro bewertet werden könnte.

In dem Verkaufsprozess, der von der Bank Rothschild geleitet werde, gelte weiterhin die Investmentfirma PAI Partners als Favorit. Nestlé führt seit 2016 mit PAI Partners ein Gemeinschaftsunternehmen im Glacé-Geschäft unter dem Namen Froneri. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Übernahme von Nestlé Waters einem ähnlichen Muster folgen und somit eine weitere Partnerschaft zwischen dem Schweizer Konzern und dem französischen Fonds entstehen könnte.

Ebenfalls interessiert an einem Kauf seien die US-Finanzinvestoren CD&R sowie One Rock Capital, so die italienische Zeitung. One Rock hatte im 2021 gemeinsam mit dem Investor Metropoulos die nordamerikanischen Wassermarken des Schweizer Konzerns erworben.

Über einen allfälligen Verkauf der als "Sorgenkind" geltenden Wassersparte, zu der bekannte Marken wie Perrier, San Pellegrino oder Vittel gehören, wird seit Monaten immer wieder spekuliert. Bereits im November 2024 hatte der Nahrungsmittelkonzern angekündigt, dass er Partnerschaften für die Sparte suche. Seit Anfang 2025 wird die Wassersparte zudem als separate Einheit geführt.

Vor allem in Frankreich steht das Wassergeschäft seit längerem unter Druck der Behörden wie auch von Konsumentenschützern. So soll Nestlé Waters bei ihren Marken etwa verbotene Verfahren zur Qualitätsverbesserung eingesetzt haben. Mitte Jahr war es sogar zu einer Hausdurchsuchung in der französischen Nestlé-Zentrale gekommen.

Eine Nestlé-Sprecherin erklärte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP lediglich, dass der Nahrungsmittelkonzern keinen Kommentar zu Gerüchten abgebe.

Die Nestlé-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 0,73 Prozent auf 79,30 Franken.

tp/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht
Nestlé-Aktie etwas fester: Konzern ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com,Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

10:57 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
09:16 Das Rekordhoch im Blick
07:30 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
07:02 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’671.65 19.61 BNNS3U
Short 13’945.02 13.97 ULESKU
Short 14’482.96 8.82 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’116.85 19.12.2025 11:37:30
Long 12’573.53 19.04 SYWB0U
Long 12’298.83 13.68 SRZBNU
Long 11’793.69 9.00 SWFBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie springt an: Institutionelle Beteiligung im Fokus
UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt
UBS Aktie News: UBS macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Donnerstagabend
Kurssprung um 700-Prozent: NVIDIA-Konkurrent MetaX sprengt alle IPO-Erwartungen

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/51: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/51. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/51: Analysten raten zum Kauf
Diese Aktien stehen auf den Einkaufslisten der Experten in KW 25/51. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Tatiana Popova / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:48 AKTIEN IM FOKUS 2: Druck bei Adidas und Puma durch Nike-Enttäuschung lässt nach
11:33 Preis für Opec-Öl gestiegen
11:23 AKTIEN IM FOKUS: Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL
11:23 ROUNDUP/Grünen-Fraktionschefin: EU verpasst Signal an Putin
11:22 Japanische Notenbank hebt Leitzins auf den höchsten Stand seit dreißig Jahren
11:11 KORREKTUR/Ischinger: Glaubwürdigkeit der EU bleibt auf der Strecke
11:08 Putin: Ukraine nicht zu Frieden bereit
11:07 Frankreich scheitert mit Haushaltsaufstellung
11:07 Rentenpaket kann in Kraft treten
11:06 Bundesbank: Wirtschaft wächst nur langsam - Inflation bleibt zäh