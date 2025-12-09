BAT 46.21 CHF 2.82% Charts

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET



