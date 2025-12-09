BAT Aktie 909525 / GB0002875804
10.12.2025 11:03:18
BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
49.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
43.46 £
Abst. Kursziel*:
12.75%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
43.40 £
Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Damian McNeela
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
10:02
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
09:29
|BAT Aktie News: BAT legt am Mittwochvormittag zu (finanzen.ch)
09.12.25
|BAT Aktie News: BAT gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
09.12.25
|BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Dienstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
09.12.25