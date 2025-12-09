Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’836 -0.7%  SPI 17’660 -0.6%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’038 -0.5%  Euro 0.9368 -0.1%  EStoxx50 5’702 -0.3%  Gold 4’193 -0.4%  Bitcoin 74’328 -0.6%  Dollar 0.8056 -0.1%  Öl 62.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung von Citigroup Corp. für Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Suche...

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

46.21
CHF
1.27
CHF
2.82 %
11:56:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.12.2025 11:03:18

BAT Buy

BAT
46.21 CHF 2.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.46 £ 		Abst. Kursziel*:
12.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?