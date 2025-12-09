BAT Aktie 909525 / GB0002875804
46.08CHF
1.14CHF
2.53 %
10:30:13
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 08:46:42
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien robust unterwegs und in einer frühen Phase eines erfolgreichen Weges hin zu "rauchfreien" Produkten, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.22 £
|
Abst. Kursziel*:
20.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.22 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.32%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
10:02
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT legt am Mittwochvormittag zu (finanzen.ch)
|
09.12.25
|BAT Aktie News: BAT gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
09.12.25
|BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Dienstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09.12.25