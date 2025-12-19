Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’123 -0.1%  SPI 18’040 -0.1%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’214 0.1%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’742 0.0%  Gold 4’328 -0.1%  Bitcoin 69’956 3.0%  Dollar 0.7954 0.1%  Öl 59.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Alphabet A29798540Partners Group2460882
Top News
Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray und Aurora schwächer: Warum die US-Neuklassifizierung Anleger enttäuscht
Micron-Aktie legt zu: Positive Bilanz entfacht neue Analysten-Euphorie
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Suche...

Nike Aktie 957150 / US6541061031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen-Check 19.12.2025 10:16:36

Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus

Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus

Der Sportartikelkonzern Nike hat trotz stärker als erwartet ausgefallener Erlöse seine Anleger enttäuscht.

Nike
47.15 CHF -10.72%
Kaufen Verkaufen
Zwar stieg der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) um ein Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Beaverton (Oregon) mitteilte. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Doch Nike-Chef Elliott Hill konnte die skeptischen Investoren zunächst nicht vom Zahlenwerk überzeugen. Probleme hat der US-Konzern nämlich weiter in China und mit seiner Marke Converse. Die Nike-Aktie fällt im vorbörslichen NYSE-Handel um 9,64 Prozent auf 59,30 US-Dollar.

Die Bruttomarge - also das Verhältnis dessen, was nach den Herstellungskosten von den Verkaufspreisen noch übrig bleibt - sank um 3 Prozentpunkte auf 40,6 Prozent, Nike machte dafür vor allem Einfuhrzölle in Nordamerika verantwortlich. Unter dem Strich sackte der Gewinn um ein knappes Drittel auf 792 Millionen Dollar ab, weil Nike auch mehr Geld für Marketing ausgab.

/men

BEAVERTON (awp international)

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie im Minus: Swiss im Streit mit den Technikern um Schichtpläne
So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Nike-Aktie im Blick: Auswirkungen des Vietnam-Handelsabkommens und Analysteneinschätzungen

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?