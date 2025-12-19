Nike Aktie 957150 / US6541061031
19.12.2025 10:16:36
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Der Sportartikelkonzern Nike hat trotz stärker als erwartet ausgefallener Erlöse seine Anleger enttäuscht.
Nike-Chef Elliott Hill konnte die skeptischen Investoren zunächst nicht vom Zahlenwerk überzeugen. Probleme hat der US-Konzern nämlich weiter in China und mit seiner Marke Converse. Die Nike-Aktie fällt im vorbörslichen NYSE-Handel um 9,64 Prozent auf 59,30 US-Dollar.
Die Bruttomarge - also das Verhältnis dessen, was nach den Herstellungskosten von den Verkaufspreisen noch übrig bleibt - sank um 3 Prozentpunkte auf 40,6 Prozent, Nike machte dafür vor allem Einfuhrzölle in Nordamerika verantwortlich. Unter dem Strich sackte der Gewinn um ein knappes Drittel auf 792 Millionen Dollar ab, weil Nike auch mehr Geld für Marketing ausgab.
/men
BEAVERTON (awp international)
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
