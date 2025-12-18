SMI & DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird im Minus erwartet.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI sollen schwächer in den Handel einsteigen.

Etwas leichter werden Europas Börsen am Donnerstag zur Eröffnung erwartet. Erneut zieht eine Verkaufswelle bei den KI-Werten rund um den Globus und drückt die besonders technologielastigen Börsen. Auslöser waren erneut Finanzierungsfragen um ein Datencenter, diesmal bei Oracle. Dies bestätigte die Sorgen, dass die immensen Infrastrukturausgaben der KI-Firmen an Finanzierungs- und Renditegrenzen stossen. Stützend wirken starke Zahlen von Micron Technology. Sie zeigen umgekehrt, wie sehr Speicher-Chip-Hersteller von der Ausgabenfreude der KI-Unternehmen profitieren. In Europa dürften sich die Verluste im Technologie-Bereich daher in Grenzen halten. Hier schaut man gespannter auf die Sitzung der EZB. Eine Zinssenkung wird nicht erwartet, genau geachtet wird aber auf ihre Einschätzung zur Inflation. "Taubenhafte Aussagen zum einem fast erreichten Inflationsziel dürften am Markt Zinssenkungshoffnungen im ersten Quartal wecken", kommentiert ein Händler. Die Schwäche der deutschen Wirtschaft gebe dazu einen Anlass.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag mit sinkenden Kursen gerechnet.

Der DAX wird leichter erwartet.

Die Anleger müssen sich am Donnerstag beim DAX auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Mit dem Rückfall unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wächst damit der Abstand. Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte rote Vorzeichen aus.

Der Dow Jones verabschiedete sich 0,47 Prozent tiefer bei 47'886,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag unterdessen bei 22'693,32 Punkten - 1,81 Prozent schwächer.

Die Durststrecke der US-Börsen dauerte am Mittwoch an. Anleger schienen weiter skeptisch, was weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr angeht. Am Vortag hatten insbesondere durchwachsene Arbeitsmarktdaten eher Wachstumssorgen genährt. Mit einer nur 27-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird am Zinsterminmarkt eingepreist, dass die US-Notenbank im Januar die Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte reduzieren wird.

"Der Arbeitsmarktbericht zeichnet insgesamt erneut ein Bild eines stagnierenden Arbeitsmarktes, in dem sowohl Neueinstellungen als auch Entlassungen verhalten bleiben. Das spielt weiteren Zinssenkungen der Fed eindeutig in die Karten - möglicherweise bereits auf der Januarsitzung, je nachdem, wie der Arbeitsmarktbericht für Dezember Anfang 2026 ausfallen wird", urteilt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

Mit den nach Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns Micron könnten Sorgen über die extrem hohen Bewertungen im KI-Sektor befeuert oder auch gemildert werden. Zuletzt war vermehrt von einer möglichen KI-Blase die Rede gewesen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost werden am Donnerstag vorwiegend Verluste verzeichnet.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 am Donnerstag um 1,03 Prozent auf 49'001,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,24 Prozent auf 3'878,66 Zähler.

Verluste wurden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,47 Prozent auf 25'349,19 Punkte nach unten ging (MEZ: 08:00).

Erneut angeführt vom Technologiesektor verbuchen die Börsen in Asien am Donnerstag Abgaben. Die halten sich aber insgesamt in Grenzen. Die Impulse für die kritische Sicht auf die hoch bewerteten und daher mit Rückschlagsrisiken behafteten Technologiewerte kommen erneut aus Übersee. Oracle haben in den USA um 5,4 Prozent nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtet das Blatt. Für eine leichte Beruhigung der Gemüter im Technologiesektor sorgt Micron Technology . Der US-Technologiekonzern überzeugt mit starken Geschäftszahlen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires