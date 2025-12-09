Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Kerngeschäft des Tabakkonzerns erscheine dieser als Investment intakt, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Das Ziel für das Umsatzwachstum 2025 liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.71 £ 		Abst. Kursziel*:
24.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

