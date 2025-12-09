BAT Aktie 909525 / GB0002875804
44.94CHF
-0.66CHF
-1.45 %
09:07:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 09:29:26
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Kerngeschäft des Tabakkonzerns erscheine dieser als Investment intakt, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Das Ziel für das Umsatzwachstum 2025 liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.71 £
|
Abst. Kursziel*:
24.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
