Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das Kerngeschäft des Tabakkonzerns erscheine dieser als Investment intakt, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Das Ziel für das Umsatzwachstum 2025 liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.