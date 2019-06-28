BAT Aktie 909525 / GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
16.09.25
|BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15.09.25
|BAT Aktie News: BAT am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.25
|FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10:15
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|34.44
|-1.40%
