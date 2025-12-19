Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Der TecDAX schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 3’564.56 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 554.607 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.307 Prozent auf 3’546.91 Punkte an der Kurstafel, nach 3’557.82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’569.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’538.72 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0.141 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’420.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’631.92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’432.85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit 1&1 (+ 3.18 Prozent auf 24.35 EUR), TeamViewer (+ 1.77 Prozent auf 5.77 EUR), Nagarro SE (+ 1.66) Prozent auf 76.45 EUR), JENOPTIK (+ 1.47 Prozent auf 19.32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.22 Prozent auf 91.00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen CANCOM SE (-2.83 Prozent auf 27.50 EUR), SMA Solar (-0.98 Prozent auf 32.32 EUR), Nemetschek SE (-0.90 Prozent auf 93.70 EUR), PNE (-0.79 Prozent auf 10.10 EUR) und Eckert Ziegler (-0.76 Prozent auf 14.37 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’136’102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 235.745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.54 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch