Roche-Tochter Genentech schliesst Vereinbarung mit US-Regierung
Der US-Biotechnologiekonzern Genentech hat mit der US-Regierung eine Vereinbarung geschlossen, die auf die Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente abzielt und zugleich andere wohlhabende Staaten dazu ermutigen soll, biopharmazeutische Innovationen stärker zu honorieren.
Zugleich bekräftigte Genentech sein Bekenntnis zu Investitionen in den USA, insbesondere in Produktion, Infrastruktur und Forschung und Entwicklung. Die Vereinbarung baut auf der jüngst angekündigten Investition von 50 Milliarden US-Dollar in den kommenden Jahren auf sowie auf dem Baustart einer neuen Produktionsanlage in North Carolina.
Im Gegenzug nimmt die US-Regierung das Genentech-Produktportfolio von Zöllen aus. Dies ermögliche dem Unternehmen, seine Investitionen fortzusetzen und den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA weiter voranzutreiben. "Die Vereinbarung unterstreicht die Bestrebungen der US-Regierung, Medikamentenkosten zu dämpfen, ohne dabei Investitionen und Innovationen im biopharmazeutischen Sektor zu gefährden", heisst es in der Mitteilung.
Basel/Washington (awp)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
