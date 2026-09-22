Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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22.09.2026 08:00:00
150 Jahre Henkel
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
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21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
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21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
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21.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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18.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
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|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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