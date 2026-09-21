Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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21.09.2026 15:58:18
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX gewinnt heute an Wert.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1.19 Prozent fester bei 25’529.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25’619.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’416.00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26’111.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’997.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 23’639.00 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.92 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3.47 Prozent auf 57.80 EUR), Siemens (+ 3.05 Prozent auf 272.05 EUR), Symrise (+ 2.58 Prozent auf 91.32 EUR), Commerzbank (+ 2.46 Prozent auf 41.64 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.39 Prozent auf 57.34 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-1.59 Prozent auf 75.30 EUR), Vonovia SE (-1.10 Prozent auf 17.51 EUR), Fresenius SE (-0.47 Prozent auf 45.71 EUR), Henkel vz (-0.44 Prozent auf 72.62 EUR) und Siemens Healthineers (-0.42 Prozent auf 37.61 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’387’644 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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