Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.19 Prozent höher bei 25’674.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’785.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’419.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 26’111.00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’095.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23’583.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.51 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4.59 Prozent auf 22.54 EUR), adidas (+ 3.14 Prozent auf 147.65 EUR), GEA (+ 2.52 Prozent auf 67.15 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.36 Prozent auf 147.70 EUR) und Beiersdorf (+ 2.31 Prozent auf 76.24 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Allianz (-2.13 Prozent auf 435.60 EUR), Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 37.52 EUR), Rheinmetall (-0.85 Prozent auf 1’002.00 EUR), Hannover Rück (-0.79 Prozent auf 252.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.75 Prozent auf 505.00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3’149’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.31 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch