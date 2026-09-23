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Geändert am: 23.09.2026 07:19:38

Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt

Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex zeigte sich am Dienstag ohne grosse Impulse.

Zwar eröffnete der SMI fester, rutschte anschliessend aber vorübergehend in die Verlustzone. Im Verlauf kämpfte er sich zeitweise dann auf grünes Terrain vor, bevor er den Handelstag kaum verändert bei 13'953,39 Punkten (-0,02%) beendete.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI verabschiedeten sich derweil 0,22 Prozent fester bei 19'804,44 Zählern bzw. 0,47 Prozent höher bei 2'253,70 Einheiten aus dem Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt wechselte mehrfach die Vorzeichen. Positiv aufgenommen wurden vor allem die wieder nachgebenden Ölpreise. Die Nervosität blieb allerdings hoch.

Die Märkte sind derzeit stark von den Nachrichten aus dem Nahen Osten und den Energiepreisen abhängig. Zum Wochenauftakt hatte sich die Stimmung mit sinkenden Ölpreisen und neuer Zuversicht rund um das KI-Thema aufgehellt. Neue Kämpfe im Jemen und ein zwischenzeitlicher Anstieg des Ölpreises sorgten am Dienstag dann wieder für etwas Verunsicherung. "Der Ölpreis bleibt derzeit das wichtigste Stimmungsbarometer für die Aktienmärkte", sagte ein Marktbeobachter.

DEUTSCHLAND

Der Dienstagshandel am deutschen Aktienmarkt war von Zurückhaltung geprägt.

So startete der DAX mit einem kleinen Zuwachs und drehte im weiteren Handelsverlauf vorübergehend ins Minus. Nach einem Ausflug in die Gewinnzone beendete er den Handel letztlich kaum verändert bei 25'578,85 Punkten (+0,02%).

Damit knüpfte das Börsenbarometer nur bedingt an seinen starken Wochenauftakt an. Wieder sinkende Ölpreise sorgten am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für eine Stimmungsaufhellung.

Die jüngsten Nachrichten aus dem Nahen Osten setzten die Ölpreise im Handelsverlauf unter Druck. So stellte die iranische Führung im Konflikt mit den USA abermals Verhandlungen in Aussicht. "Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften", sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf laut iranischen Medienberichten in Teheran.

Der Ölpreisrückgang milderte damit etwas die Inflationssorgen der Anleger. Die Preisentwicklung bei dem für die Weltwirtschaft wichtigen Rohstoff Öl beschäftigt inzwischen auch die Währungshüter. Nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank Philip Lane etwa wird der jüngste Anstieg der Energiepreise die Teuerung in der Eurozone länger auf einem erhöhten Niveau halten als bisher gedacht.

WALL STREET

An den US-Börsen war am Dienstag keine einheitliche Richtung auszumachen.

Der Dow Jones drehte nach einer freundlichen Eröffnung im weiteren Verlauf ins Minus und beendete die Sitzung 0,36 Prozent schwächer bei 51'863,69 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen Gewinn hingegen ausbauen und schloss 0,45 Prozent stärker bei 27'244,28 Zählern.

Marktbeobachter achteten auf Anzeichen für diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt sowie auf eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus, hiess es. Er gehe davon aus, dass Teheran nach den US-Kongresswahlen im November ein Abkommen mit Washington schliessen werde, sagte Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York und fügte hinzu, dass derzeit mehr Öl fliesse als jemals zuvor seit Beginn des Krieges. Unterdessen sanken die Ölpreise weiter, nachdem der Iran Verhandlungsbereitschaft zur Beilegung des Kriegs mit den USA signalisiert hatte. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Trump zufolge hat es bereits ein erstes Treffen zwischen einem US-Team und einer iranischen Delegation gegeben.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio fand feiertagsbedingt kein Börsenhandel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 65'018,95 Punkten geschlossen.

Der KOSPI in Seoul zieht um 0,43 Prozent auf 7'048,18 Zähler an.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,36 Prozent auf 3'938,08 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,76 Prozent auf 24'896,04 Zähler ab.

Die Börsen in Ostasien folgen damit der uneinheitlichen Tendenz an der Wall Street. Händler berichten von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äusserten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trägt auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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