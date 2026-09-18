SMI 998089 / CH0009980894
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18.09.2026 20:21:00
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Stabile Tendenz zum Wochenschluss -- SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.