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voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503

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Performance im Blick 21.09.2026 10:02:30

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor einem Jahr verdient

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen voestalpine-Investment gewesen.

voestalpine
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Heute vor 1 Jahr wurde das voestalpine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das voestalpine-Papier 29.78 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.358 voestalpine-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 45.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.13 Prozent vermehrt.

voestalpine wurde am Markt mit 7.87 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: voestalpine AG
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