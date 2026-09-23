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Kapitalvorschriften 23.09.2026 09:17:00

UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage

UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht

Der Ständerat zeigt Härte bei den Eigenkapitalregeln für die UBS.

Die Schweizer Grossbank UBS soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Das hat die kleine Kammer am Mittwoch entschieden.

UBS-Chef Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage

UBS-Chef Sergio Ermotti hat sich einmal mehr vehement gegen die vom Bundesrat angestrebte Verschärfung der Kapitalvorschriften für die Grossbank gewehrt. "Wir wollen einfach eine Lösung finden, die gut ist für die Schweiz, aber auch gut ist für die UBS", sagte er am Dienstag am "Finance Forum" in Zürich.

Er sehe durchaus die Möglichkeit, eine Win-win-Situation zu erreichen. Es sei schade, dass diese Debatte nun so lange angedauert habe und so emotional geworden sei.

"Lex UBS"

Die derzeit laufende Debatte sei sicher einmalig für die Schweiz, sagte Ermotti weiter. Eine de facto "Lex UBS" habe es in diesem Land zuvor noch nicht gegeben. Und er fühle sich verantwortlich, die Interessen der Mitarbeitenden weltweit, aber vor allem auch diejenigen der 30'000 in der Schweiz arbeitenden Leute und ihrer Familien sowie für die Interessen der Kunden und auch der Aktionäre. Es sei daher Zeit für die Bank, ganz klar zu sagen, wo sie stehe.

Würde das UBS-Management unwahre Aussagen über Kapitalisierung und ihre Folgen machen, sei es rechtlich strafbar, sagte er zu seinen Aussagen, dass die Darstellung der Behörden teils verkürzt und irreführend sei. Er habe in den vergangenen zwei Jahren keine regulatorische Anklage erhalten, so der UBS-Chef.

Ermotti hatte den Vorschlag der Ständeratskommission in einem Interview mit der NZZ vom Wochenende als "verkraftbar" bezeichnet. "Mit einem blauen Auge können wir leben, aber zwei blaue Augen und eine gebrochene Nase sind zu viel", sagte Ermotti. Es sei der UBS klar, dass sie einen "politischen Preis" zahlen müsse.

Position von Bundesrat und SNB bei UBS-Regulierung unverändert

Die Position des Bundesrats ist in der Causa UBS-Regulierung unverändert. Das sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Dienstag am "Finance Forum" in Zürich.

Sie habe zudem noch einmal Rücksprache mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) genommen. Auch die Position der SNB sei heute unverändert, das heisst: man stütze das Modell des Bundesrats, sagte die Bundesrätin.

Es komme jetzt darauf an, wie die ganze Debatte weiterlaufe. Nach dem Ständerat berate noch der Nationalrat, und vielleicht werde es sogar eine Volksabstimmung geben. "Wir wissen noch nicht genau, wie das jetzt herauskommt."

Vertrauen in das Parlament

Gleichzeitig habe sie Vertrauen in den Ständerat und auch in den Nationalrat, sagte Keller-Sutter. Derweil sei es nicht einfach eine Frage von politisch rechts oder links. Sondern vielmehr: "Wer haftet und wer trägt das Risiko am Schluss: der Aktionär oder der Steuerzahler?" Das sei die entscheidende Frage.

Sie selbst vertrete die Position des Bundesrats und nicht einer Partei.

Auch wisse sie, dass die Bank das zwar nicht gerne höre. Aber alle systemrelevanten Banken und auch die im Ausland hätten faktisch eine Staatsgarantie und das müsse berücksichtigt werden. Denn ein Staat würde bei einem Konkurs nicht einfach zuschauen. Der Kollateralschaden für die gesamte Wirtschaft wäre immens.

Ständerat-Entscheid am Mittwoch

Darum geht es konkret: Im Nachgang des CS-Debakels hatte der Bundesrat eine vollständige Unterlegung der UBS-Auslandstöchter mit hartem Kernkapital (CET1) vorgeschlagen. Ermotti hatte diesen Vorstoss wiederholt als extrem und nicht zielführend bezeichnet.

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) sprach sich in der Mehrheit gegen diesen Gesetzesentwurf aus und beantragte Ende August, eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent mit CET1-Kapital und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen.

Am vergangenen Donnerstag wurde diese abgeschwächte Version im Ständerat beraten; es kam aber noch zu keinem Entscheid. Am (morgigen) Mittwochvormittag wird die Abstimmung im Ständerat erwartet.

Am Heimatmarkt steigt die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 1,02 Prozent auf 40,74 Franken.

ys/tp

Zürich (awp)

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