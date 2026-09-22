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22.09.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Kursgewinne in den USA und auch in Asien helfen dem Dax am Dienstag etwas weiter aufwärts. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung Donnerstag noch ausgebremst hatte. Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Papieren, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,83 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.

ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte und hohe Kursgewinne bei Technologietiteln stützten die Märkte. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ebenfalls 0,3 Prozent. An der japanischen Börse ruhte der Handel unterdessen erneut feiertagsbedingt. 

                                
DAX             25.575,01  1,07%
XDAX            25.638,54  1,29%
EuroSTOXX 50     6.318,20  1,32%
Stoxx50          5.365,18  1,06%
                                
DJIA            52.048,83  0,71%
S&P 500          7.764,70  1,49%
NASDAQ 100      30.482,35  2,83%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    120,91  -0,08%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1478  0,11%
USD/Yen     157,46  0,07%
Euro/Yen    180,74  0,17%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            85.47  -1,29%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    101,70  1,36 USD
WTI       96,85  1,07 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Sebastian Lechner fordert nach den jüngsten Wahlniederlagen der Koalition ein umfassendes Entlastungspaket für Bürger und Unternehmen und stellt die geplante Einkommensteuerreform der Bundesregierung infrage, Politico - UN-Woche: Spitzendiplomaten aus Deutschland und Italien fordern Reform des Sicherheitsrats, Rheinische Post - Berliner Wirtschaft warnt SPD und Grüne vor Bündnis mit Linkspartei, Bild - AfD-Bundestagsfraktion diskutiert über Bedingungen für eine Zusammenarbeit mit Unions-Minderheitsregierung, Bild - JU-Chef Johannes Winkel (CDU) fordert Bundesregierung zu mehr Reformtempo auf, Interview, Bild

bis 23.15 Uhr: - Debatte um Kanzler: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will "solange wie es geht" Ministerpräsident bleiben - Personaldebatten jetzt "nicht zielführend", Rheinische Post - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) aufgefordert, einen Gesetzentwurf für die Reform der Rente vorzulegen: "Unbestritten, dass ein Teil der höheren Lebenserwartung auch mit Arbeit verbracht werden muss", Rheinische Post - Die zur Softbank gehörende, auf die Entwicklung von Infrastruktur für KI-Rechenzentren spezialisierte Plattform SB Energy verschiebt Börsengang, New York Times

bis 21.00 Uhr: - NRW-SPD-Spitzenkandidat Jochen Ott: "Diese Koalition braucht einen Neustart", HB - Rundfunkkommission der Länder: Eine vielfältige Medienordnung sicherstellen, FAZ -RAG-Stiftung-Finanzvorständin Kerstin Terhardt: "Man darf auch nicht vergessen, mal Gewinne mitzunehmen", Interview, FAZ - Für den Chef des TGV-Herstellers Alstom, Martin Sion, erlebt die Eisenbahn mit der Digitalisierung gerade ihre vierte Revolution nach ihrer Erfindung, ihrer Elektrifizierung und der Einführung von Hochgeschwindigkeitszügen, Interview, FAZ - Führende Institute verdoppeln Wachstumsprognose, HB - "Eine Immobilie muss sich insgesamt rechnen", Gespräch mit Robert Stolfo, Maniging Director von Invesco Real Estate, BöZ - Rentenexperten fordern Festhalten an Reform der Rente mit 63, Welt - "Zombie-Projekte" blockieren Windkraft-Ausbau - Investoren nutzen ihre genehmigten Flächen für Windparks auf hoher See teilweise nicht oder erst mit grosser Verzögerung. Das Wirtschaftsministerium könnte helfen, sieht aber keinen Handlungsbedarf, HB - Jahrelang ist der Stromverbrauch gesunken, jetzt steigt er wieder. Muss der Ausbau von Netzen und erneuerbaren Energien beschleunigt werden? Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist skeptisch, HB - Volvo-Chef Hakan Samuelsson fordert mehr Leistung und längere Arbeitszeiten, HB - Autoindustrie warnt vor neuen Hürden für E-Autos, HB

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.80 19.84 S2B9EU
Short 14’821.19 13.72 SL4BRU
Short 15’354.52 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.86 S5BOUU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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