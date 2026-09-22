GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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22.09.2026 09:28:18
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus
LUS-DAX-Handel am Morgen.
Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.56 Prozent schwächer bei 25’482.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’480.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’628.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26’111.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’095.00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’583.00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3.73 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 1.70 Prozent auf 60.90 EUR), adidas (+ 1.26 Prozent auf 144.95 EUR), Zalando (+ 1.07 Prozent auf 21.78 EUR), Infineon (+ 1.05 Prozent auf 58.90 EUR) und GEA (+ 0.69 Prozent auf 65.95 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (-1.74 Prozent auf 17.18 EUR), Allianz (-1.73 Prozent auf 437.40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.87 Prozent auf 43.29 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.92 EUR) und BMW (-0.76 Prozent auf 59.68 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 419’980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.79 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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