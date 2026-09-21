Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX

Um 15:41 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 1.02 Prozent aufwärts auf 25’561.21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.103 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.740 Prozent auf 25’491.35 Punkte an der Kurstafel, nach 25’304.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’617.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’434.16 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX lag vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 26’136.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der DAX mit 24’985.82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 23’639.41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.16 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3.47 Prozent auf 57.80 EUR), Siemens (+ 3.05 Prozent auf 272.05 EUR), Symrise (+ 2.58) Prozent auf 91.32 EUR), Commerzbank (+ 2.46 Prozent auf 41.64 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.39 Prozent auf 57.34 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1.59 Prozent auf 75.30 EUR), Vonovia SE (-1.10 Prozent auf 17.51 EUR), Fresenius SE (-0.47 Prozent auf 45.71 EUR), Henkel vz (-0.44 Prozent auf 72.62 EUR) und Siemens Healthineers (-0.42 Prozent auf 37.61 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3’387’644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211.357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.50 erwartet. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch