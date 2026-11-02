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Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

15.00
CHF
0.20
CHF
1.32 %
14:50:59
SWX
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02.11.2026 14:03:53

Vonovia SE Neutral

Vonovia
15.05 CHF 1.43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,40 auf 18,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Ausblick des Immobilienkonzerns rücke die Balance zwischen Wachstum, Ausschüttungen und Schuldenabbau stärker in den Fokus, schrieb Jonathan Kownator am Freitagabend in seinem Resümee der Neunmonatszahlen. Das Risiko der Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin bleibe präsent./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vonovia SE Neutral
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
18.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16.18 € 		Abst. Kursziel*:
12.48%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:03 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Vonovia Buy UBS AG
29.10.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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