Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,40 auf 18,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Ausblick des Immobilienkonzerns rücke die Balance zwischen Wachstum, Ausschüttungen und Schuldenabbau stärker in den Fokus, schrieb Jonathan Kownator am Freitagabend in seinem Resümee der Neunmonatszahlen. Das Risiko der Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin bleibe präsent./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Neutral
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.18 €
|
Abst. Kursziel*:
12.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Analysten sehen für Vonovia SE-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|14.85
|0.30%
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|14:03
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Vonovia Neutral
|13:51
|
Goldman Sachs Group Inc.
BP Buy
|13:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Santander Buy
|13:40
|
UBS AG
BP Buy
|13:40
|
UBS AG
Knorr-Bremse Buy