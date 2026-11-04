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Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

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04.11.2026 08:46:15

Vonovia SE Buy

Vonovia
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach den jüngsten vorsichtigeren Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf hätten die nun veröffentlichten Zahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.57 € 		Abst. Kursziel*:
38.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.18%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
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08:46 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
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