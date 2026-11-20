DAX 40 998032 / DE0008469008
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20.11.2026 09:28:28
XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer
Der DAX fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1.31 Prozent tiefer bei 25’131.08 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.130 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1.09 Prozent tiefer bei 25’187.51 Punkten in den Handel, nach 25’463.81 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’103.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’194.64 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 6.13 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der DAX 25’304.42 Punkte auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 25’983.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’278.85 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.41 Prozent nach oben. Bei 27’001.67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.39 Prozent auf 37.23 EUR), Hannover Rück (+ 1.39 Prozent auf 292.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.19) Prozent auf 26.35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.15 Prozent auf 581.40 EUR) und Vonovia SE (+ 1.04 Prozent auf 16.98 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Scout24 (-5.30 Prozent auf 83.15 EUR), Infineon (-4.81 Prozent auf 46.97 EUR), Siemens Energy (-4.06 Prozent auf 121.56 EUR), HOCHTIEF (-3.94 Prozent auf 341.60 EUR) und Siemens (-2.88 Prozent auf 259.20 EUR).
Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 726’352 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 218.935 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.91 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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