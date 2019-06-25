Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
Vonovia SE Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
26.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.74%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
26.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.50%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
