Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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04.11.2026 09:11:25
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach der Kappung der Zielvorgaben in der vergangenen Woche durch die Immobiliengruppe seien die wichtigsten Aspekte bereits bekannt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.57 €
|
Abst. Kursziel*:
47.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.06%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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