Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der deutsche Markt für Wohnimmobilien bleibe herausfordernd, schrieb Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Besserung müssten sich die Angebots- und Nachfragepreise stärker annähern, voraussichtlich mittels sinkender Verkaufspreise. Außerdem müssten sich die Finanzierungskonditionen verbessern./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Underweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21.63 €
|
Abst. Kursziel*:
6.33%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.65%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
09:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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30.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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26.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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26.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX leichter (finanzen.ch)
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26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
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26.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
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|23.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|23.03.26
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|30.03.26
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|23.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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