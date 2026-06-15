Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Bei der Immobiliengruppe Vonovia befinde sich das Verkaufssegment auf einem starken Wachstumspfad./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Market-Perform
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20.79 €
|
Abst. Kursziel*:
27.47%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.34%
|
Analyst Name::
Pujarini Ghosh
|
KGV*:
-
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