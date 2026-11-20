L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
20.11.2026 09:28:28
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone
Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.
Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.34 Prozent leichter bei 25’149.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’229.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’073.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 25’432.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25’956.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22’916.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2.37 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.39 Prozent auf 37.23 EUR), Hannover Rück (+ 1.39 Prozent auf 292.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.19 Prozent auf 26.35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.15 Prozent auf 581.40 EUR) und Vonovia SE (+ 1.04 Prozent auf 16.98 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-5.30 Prozent auf 83.15 EUR), Infineon (-4.81 Prozent auf 46.97 EUR), Siemens Energy (-4.06 Prozent auf 121.56 EUR), HOCHTIEF (-3.94 Prozent auf 341.60 EUR) und Siemens (-2.88 Prozent auf 259.20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 726’352 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 218.935 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24’734.00
|-1.99%
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.