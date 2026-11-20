Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.34 Prozent leichter bei 25’149.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’229.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’073.00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 25’432.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25’956.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22’916.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2.37 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.39 Prozent auf 37.23 EUR), Hannover Rück (+ 1.39 Prozent auf 292.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.19 Prozent auf 26.35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.15 Prozent auf 581.40 EUR) und Vonovia SE (+ 1.04 Prozent auf 16.98 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-5.30 Prozent auf 83.15 EUR), Infineon (-4.81 Prozent auf 46.97 EUR), Siemens Energy (-4.06 Prozent auf 121.56 EUR), HOCHTIEF (-3.94 Prozent auf 341.60 EUR) und Siemens (-2.88 Prozent auf 259.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 726’352 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 218.935 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch