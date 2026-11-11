Vonovia 15.64 CHF -0.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach einer Investorenverantaltung mit Konzernchef Luka Mucic mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die finale Dividendenentscheidung bleibe offen bis zur Einladung zur Hauptversammlung, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.