Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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11.11.2026 09:10:18
Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach einer Investorenverantaltung mit Konzernchef Luka Mucic mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die finale Dividendenentscheidung bleibe offen bis zur Einladung zur Hauptversammlung, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.08 €
|
Abst. Kursziel*:
17.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.03%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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