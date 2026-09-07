NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit Volvo (B)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 96.15 SEK. Bei einer 1’000-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.400 Volvo (B)-Papiere. Die gehaltenen Volvo (B)-Anteile wären am 04.09.2026 3’624.54 SEK wert, da der Schlussstand 348.50 SEK betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 262.45 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 708.74 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch