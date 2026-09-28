Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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28.09.2026 11:09:36
Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen
Bei Mercedes-Benz ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen.
Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt mercedes-benz seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse.
Die Mercedes-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent stärker bei 41,51 Euro.
/rwi/DP/zb
SINDELFINGEN (awp international)
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