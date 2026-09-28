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Einschränkungen 28.09.2026 11:09:36

Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen

Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen

Bei Mercedes-Benz ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen.

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Das teilte ein Sprecher des Autobauers auf Anfrage mit. "Gegenwärtig besteht ein Lieferengpass an bestimmten Komponenten für die Fahrzeugfertigung", teilte der Sprecher mit. Deshalb sei eine Schicht ausgefallen. Genauere Angaben zu den Komponenten und deren Hersteller machte er nicht.

Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt mercedes-benz seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse.

Die Mercedes-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent stärker bei 41,51 Euro.

/rwi/DP/zb

SINDELFINGEN (awp international)

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