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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

62.20
CHF
5.95
CHF
10.58 %
15:09:37
SWX
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28.09.2026 15:36:30

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
61.98 CHF 7.77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die erneute Anhebung der Jahresziele dank der anhaltenden Dynamik des E-Rezepts in Deutschland falle zwar nicht groß aus, sei aber ein weiteres positives Signal, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte helfen, das Marktvertrauen in die Online-Apotheke wiederherzustellen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.45 € 		Abst. Kursziel*:
43.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.44%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:36 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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