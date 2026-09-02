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NASDAQ Composite im Fokus 02.09.2026 22:33:58

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Der NASDAQ Composite machte am Mittwochabend Gewinne.

SIGA Technologies
3.21 USD -0.77%
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Am Mittwoch stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.45 Prozent auf 26’217.83 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.022 Prozent leichter bei 26’094.00 Punkten, nach 26’099.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’245.04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’062.68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.534 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25’373.85 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 27’093.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’279.63 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.83 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Cogent Communications (+ 13.43 Prozent auf 10.22 USD), Lifecore Biomedical (+ 7.97 Prozent auf 4.74 USD), Geron (+ 7.43 Prozent auf 1.59 USD), Euronet Worldwide (+ 7.08 Prozent auf 72.97 USD) und Steel Dynamics (+ 5.79 Prozent auf 247.64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Elron Electronic Industries (-20.00 Prozent auf 1.00 USD), SMC (-10.01 Prozent auf 401.50 USD), Hub Group (-5.30 Prozent auf 35.93 USD), Volvo (B) (-4.48 Prozent auf 35.27 USD) und United Therapeutics (-4.03 Prozent auf 492.02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’915’920 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.598 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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