International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Im zu Ende gehenden dritten Quartal habe sich an der Botschaft des Unternehmens im Vergleich zum zweiten Quartal wenig geändert, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Airline-Holding sehe weiter eine robuste Nachfrage insbesondere auf den Langstrecken und gute Preise auf den Nordatlantik-Routen. Bei den innereuropäischen Routen scheine sich die Preisentwicklung zu verbessern, wobei weiterhin Kapazitätskürzungen geplant seien. Ein Gegenwind bleibe die Entwicklung der Kerosinkosten./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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