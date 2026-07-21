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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

28.42
CHF
-0.04
CHF
-0.15 %
09:50:18
BRXC
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21.07.2026 10:50:48

Volvo AB (B) Hold

Volvo AB
28.42 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Nicolai Kempf am Dienstag. Herausgeragt hätten die Auftragseingänge des Nutzfahrzeugherstellers. Mit höheren Prognosen der Schweden für den Lkw-Markt in der Europäischen Union sei nicht zu rechnen gewesen, eher schon für den nordamerikanischen Markt./bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
321.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30.62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
338.70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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