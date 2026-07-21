Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Nicolai Kempf am Dienstag. Herausgeragt hätten die Auftragseingänge des Nutzfahrzeugherstellers. Mit höheren Prognosen der Schweden für den Lkw-Markt in der Europäischen Union sei nicht zu rechnen gewesen, eher schon für den nordamerikanischen Markt./bek/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
338.70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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|17.07.26
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|17.07.26
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|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
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|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28.42
|-0.15%
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