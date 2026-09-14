NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 273.60 SEK. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36.550 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’445.18 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 11.09.2026 auf 340.50 SEK belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24.45 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Volvo (B) einen Börsenwert von 692.71 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch