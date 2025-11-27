Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Dank der Geschäfte in Deutschland, der Türkei und in Griechenland habe der Umsatz des britischen Telekommunikationskonzerns positiv überrascht, schrieb Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen sei derweil bereits erwartet worden./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
0.85 £
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1.19 £
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Abst. Kursziel*:
-28.85%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Akhil Dattani
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KGV*:
-
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