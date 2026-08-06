Pluszeichen in London: FTSE 100 mittags freundlich

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.41 Prozent auf 10’933.44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.240 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent höher bei 10’888.45 Punkten, nach 10’888.30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10’944.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’885.85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.601 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’651.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’438.66 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’164.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.87 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diageo (+ 8.76 Prozent auf 17.85 GBP), Admiral Group (+ 5.94 Prozent auf 39.26 GBP), Persimmon (+ 3.56 Prozent auf 11.63 GBP), Vodafone Group (+ 2.40 Prozent auf 1.17 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 2.31 Prozent auf 108.58 USD). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Tritax Big Box REIT (-3.67 Prozent auf 1.65 GBP), RELX (-2.69 Prozent auf 26.42 GBP), StJamess Place (-1.67 Prozent auf 11.17 GBP), Segro (-1.65 Prozent auf 9.56 GBP) und Auto Trader Group (-1.27 Prozent auf 5.13 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17’391’295 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 317.393 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch