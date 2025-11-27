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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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10.07.2026 12:16:50

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Dass der Großaktionär Emirates Telecom seine 16-Prozent-Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel verkaufe, sei positiv für Vodafone, schrieb Paul Sidney in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Denn es wecke die Hoffnung von Investoren auf zusätzliche Kostensenkungen und weiteres Wachstum des Free Cashflow./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1.23 £
Rating jetzt:
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Rating update:
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