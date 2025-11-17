Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'569 -0.5%  SPI 17'288 -0.6%  Dow 46'941 -0.4%  DAX 23'676 -0.8%  Euro 0.9224 0.0%  EStoxx50 5'640 -0.9%  Gold 4'065 -0.4%  Bitcoin 74'870 -0.2%  Dollar 0.7958 0.2%  Öl 64.6 0.5% 
Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.95
CHF
-0.01
CHF
-1.25 %
07:43:17
SWX
17.11.2025 12:22:17

Vodafone Group Equal Weight

Vodafone Group
0.99 CHF 0.51%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Briten hätten solide Halbjahreszahlen vorgelegt und die Jahresziele an das obere Ende der Spanne verlagert, schrieb Maurice Patrick am Freitagnachmittag in seinem Resümee. Er hob seine Schätzungen an. Das deutsche Privatkundengeschäft bleibe allerdings für alle Anbieter mau./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 14:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Equal Weight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1.00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
0.93 £ 		Abst. Kursziel*:
7.07%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Maurice Patrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:22 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
11.11.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
11.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
