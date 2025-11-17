Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
0.95CHF
-0.01CHF
-1.25 %
07:43:17
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 12:22:37
Vodafone Group Equal Weight
Vodafone Group
0.99 CHF 0.51%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Briten hätten solide Halbjahreszahlen vorgelegt und die Jahresziele an das obere Ende der Spanne verlagert, schrieb Maurice Patrick am Freitagnachmittag in seinem Resümee. Er hob seine Schätzungen an. Das deutsche Privatkundengeschäft bleibe allerdings für alle Anbieter mau./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 14:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Equal Weight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1.00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
0.93 £
|
Abst. Kursziel*:
7.07%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
09:28
|LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsstart knapp behauptet (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Stockpickers: Applied Nutrition, Oxford Instruments, Vodafone (Financial Times)
|
14.11.25
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 gibt nach (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Vodafone-Aktie in Grün: Telekommunikationskonzern steigert Umsatz - Deutschland-Geschäft läuft wieder besser (AWP)
|
11.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|12:22
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-1.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Overweight
|12:26
|
Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|12:23
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight
|12:22
|
Barclays Capital
AUTO1 Overweight
|12:22
|
Barclays Capital
Vodafone Group Equal Weight
|12:09
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|12:03
|
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight