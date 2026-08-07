Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0.73 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13’758.943 Vodafone Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 16’414.42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.19 GBP belief. Mit einer Performance von +64.14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.45 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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