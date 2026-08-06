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Kursentwicklung im Fokus 06.08.2026 15:58:12

Börse London: FTSE 100 pendelt nachmittags um Schlusskurs vonMittwoch

Börse London: FTSE 100 pendelt nachmittags um Schlusskurs vonMittwoch

Der FTSE 100 bewegt sich am Donnerstag kaum.

Lloyds Banking Group
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Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.00 Prozent höher bei 10’888.60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.240 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent fester bei 10’888.45 Punkten, nach 10’888.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’885.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’944.75 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.189 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’651.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’438.66 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 06.08.2025, mit 9’164.31 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9.42 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 5.50 Prozent auf 39.10 GBP), Diageo (+ 4.78 Prozent auf 17.20 GBP), Vodafone Group (+ 3.84 Prozent auf 1.19 GBP), Persimmon (+ 2.98 Prozent auf 11.57 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2.71 Prozent auf 48.46 EUR). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Tritax Big Box REIT (-3.49 Prozent auf 1.66 GBP), RELX (-3.35 Prozent auf 26.24 GBP), Melrose Industries (-2.44 Prozent auf 4.79 GBP), Glencore (-2.42 Prozent auf 5.59 GBP) und IG Group (-1.93 Prozent auf 13.24 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 32’282’968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 317.393 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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