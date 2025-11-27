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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung im deutschen Breitbandgeschäft dürften die Serviceumsätze hierzulande moderat zurückgehen, schrieb Polo Tang am Freitag. Außerdem dürfte sich der Trend weiter verschlechtern, da der positive Effekt aus dem National-Roaming-Abkommen mit 1&1 wegfalle./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.