Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Angesichts der anhaltend schwachen Entwicklung im deutschen Breitbandgeschäft dürften die Serviceumsätze hierzulande moderat zurückgehen, schrieb Polo Tang am Freitag. Außerdem dürfte sich der Trend weiter verschlechtern, da der positive Effekt aus dem National-Roaming-Abkommen mit 1&1 wegfalle./niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0.95 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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