Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99
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06.08.2026 17:58:16
Börse London: FTSE 100 schlussendlich schwächer
Der FTSE 100 zeigte sich letztendlich kaum verändert.
Letztendlich beendete der FTSE 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 10’867.89 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 10’888.45 Punkte an der Kurstafel, nach 10’888.30 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’944.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’865.32 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0.002 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’651.77 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 10’438.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’164.31 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9.21 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Diageo (+ 5.58 Prozent auf 17.33 GBP), Admiral Group (+ 5.23 Prozent auf 39.00 GBP), Vodafone Group (+ 4.28 Prozent auf 1.19 GBP), Persimmon (+ 2.89 Prozent auf 11.56 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2.88 Prozent auf 48.54 EUR). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Tritax Big Box REIT (-4.19 Prozent auf 1.65 GBP), RELX (-4.13 Prozent auf 26.03 GBP), IG Group (-2.81 Prozent auf 13.12 GBP), Melrose Industries (-2.79 Prozent auf 4.77 GBP) und Rolls-Royce (-2.36 Prozent auf 15.33 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 84’338’302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 317.393 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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