Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal habe einige ermutigende Signale gesendet, schrieb Polo Tang in einer Analyse vom Montag. Die operativen Trends seien aber weiterhin durchwachsen und dürften sich im Deutschland-Geschäft in den kommenden Quartalen abschwächen. Der Fokus richte sich auf den neuen Großaktionär Xavier Niel, nach dessen Einstieg sich die Aktien um 17 Prozent verteuert hätten./rob/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0.95 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1.21 £
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Abst. Kursziel*:
-21.52%
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Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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27.07.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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27.07.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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27.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
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27.07.26
|Vodafone steigert Umsatz und Gewinn - Jahresziel um Zukauf angehoben (AWP)
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27.07.26
|Vodafone raises profit guidance as billionaire Xavier Niel takes stake (Financial Times)
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27.07.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
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24.07.26
|Börse London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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24.07.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|12:44
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|12:27
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|UBS AG
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|27.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|27.07.26
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|27.07.26
|Vodafone Group Buy
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|27.07.26
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|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Vodafone Group Sell
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|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
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Aktuelle Aktienanalysen
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