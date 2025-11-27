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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal habe einige ermutigende Signale gesendet, schrieb Polo Tang in einer Analyse vom Montag. Die operativen Trends seien aber weiterhin durchwachsen und dürften sich im Deutschland-Geschäft in den kommenden Quartalen abschwächen. Der Fokus richte sich auf den neuen Großaktionär Xavier Niel, nach dessen Einstieg sich die Aktien um 17 Prozent verteuert hätten./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.