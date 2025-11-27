Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’477 0.4%  SPI 20’273 0.4%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’353 0.0%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 6’265 -0.3%  Gold 4’026 -1.2%  Bitcoin 51’970 -0.4%  Dollar 0.8196 0.1%  Öl 87.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick UBS: Kapitalfrage und Aktienrückkäufe bei Q2-Zahlenvorlage im Fokus
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Suche...

Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.95
CHF
-0.05
CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 12:27:47

Vodafone Group Sell

Vodafone Group
1.33 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Das erste Geschäftsquartal habe einige ermutigende Signale gesendet, schrieb Polo Tang in einer Analyse vom Montag. Die operativen Trends seien aber weiterhin durchwachsen und dürften sich im Deutschland-Geschäft in den kommenden Quartalen abschwächen. Der Fokus richte sich auf den neuen Großaktionär Xavier Niel, nach dessen Einstieg sich die Aktien um 17 Prozent verteuert hätten./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0.95 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1.21 £ 		Abst. Kursziel*:
-21.52%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vodafone Group PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:44 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:27 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen