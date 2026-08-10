Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Zum Handelsschluss notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0.35 Prozent tiefer bei 10’862.50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.256 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 10’901.09 Punkten, nach 10’901.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’910.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’829.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 10’497.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’233.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9’095.73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9.16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 3.46 Prozent auf 29.63 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2.73 Prozent auf 49.70 EUR), Glencore (+ 2.10 Prozent auf 5.69 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2.00 Prozent auf 76.50 GBP) und BP (+ 1.43 Prozent auf 5.25 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Coca-Cola HBC (-4.76 Prozent auf 47.24 GBP), Imperial Brands (-4.55 Prozent auf 26.64 GBP), BAT (-4.37 Prozent auf 42.28 GBP), Vodafone Group (-3.07 Prozent auf 1.17 GBP) und Barratt Developments (-2.53 Prozent auf 3.15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 75’405’177 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 306.904 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch