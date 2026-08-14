FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: Hätte sich eine Vodafone Group-Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Vodafone Group-Papier bei 1.21 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 82.809 Vodafone Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 1.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.49 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 27.58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch